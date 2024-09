Parigi 2024 Bortuzzo | Bronzo coronamento di un sogno oro e argento difficili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Vivere le Paralimpiadi era un obbiettivo umano e di vita, oltre che sportivo, era qualcosa a cui volevo arrivare. Poi durante la preparazione, abbiamo visto che qualcosa di più, del solo partecipare, si poteva fare, ma poi lì può succedere di tutto. La medaglia ovviamente l’ho sognata, ma non puoi mai dare delle cose per scontate, tutto può succedere. Quindi oltre al fatto di aver raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissato poi è andata anche meglio del previsto. E’ stato ildi un, dove tutto è andato in modo perfetto, mi è sembrato quasi assurdo, però succedono anche le cose belle. Soddisfatto quindi della medaglia di? E’ unche vale un oro, per la mia condizione di adesso. I primi due non erano arrivabili al momento, lo sapevo benissimo.