Parco Nazionale del Circeo Controlli dei carabinieri a cavallo elevate decine di multe

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 12 settembre 2024)DEL– Idel Nucleo “” Fogliano – reparto a– durante una campagna dimirati per la tutela della flora e della fauna ittica nell’area protetta deldel(LT), hanno elevato 42 verbali per un importo complessivo di euro 3.356,00, rispettivamente: 36 per parcheggi selvaggi L'articolodeldeidiTemporeale Quotidiano.