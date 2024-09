Oroscopo le previsioni di oggi giovedì 12 settembre per tutti i segni zodiacali

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'di122024, e lesegno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano gli astri in questa giornata. La Luna in Capricorno che si oppone a Marte rende nervosetti icardinali: il segno fortunato é la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete.