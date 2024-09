Open Day per i 35 anni del Museo Ferroviario di Pietrarsa

Leggi tutta la notizia su espressonapoletano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Spegnere 35 candeline per ilNazionale dinon è cosa da poco. È un traguardo che merita di essere celebrato e la Fondazione FS Italiane ha scelto di farlo attraverso diverse iniziative, partendo con due giornate diDay in programma sabato 14 e domenica 15 settembre. I biglietti d’ingresso per l’Day L'articoloDay per i 35deldiproviene da Espresso napoletano.