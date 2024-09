Offese minacce schiamazzi in piena notte Non viviamo più La denuncia dei residenti VIDEO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayad ogni ora della, bottiglie rotte, panchine divelte, urla. Ma anche. Siamo in piazza Nicola Matas, zona San Bartolo a Cintoia, nel quadrilatero compreso tra via Simone Martini e via Canova, limite