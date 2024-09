Nuovo virus attacca cervello trasmesso dalle zecche | la scoperta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 settembre 2024) In Cina rilevato ilWetland in un uomo di 61 anni Scoperto in Cina unche si trasmette attraverso il morso dellee che ha il potenziale perre ile causare problemi a livello neurologico. E' ilWetland (Welv) che è stato rilevato in un uomo di 61