Nuovo Canto Popolare della Maiella la presentazione del libro dedicato al coro di Roccamontepiano

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Correva l’anno 1995, era il lunedì di Pasqua, al parco Montepiano di, eravamo come al solito in tantissimi, ospitati con cordialità dalla gente del luogo per il solito pic nic pasqualeTra un panino, le costatine di maiale e/o salsicce cotte alle “furnacelle” vi erano alcune