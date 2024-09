Nuova Orchestra Scarlatti | Rhapsody in Blue con Marco Zurzolo nel Cortile delle Statue della Federico II

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per la VI edizione di UNIMUSIC, Festivalmusica ecultura per Napoli, ideato e realizzato dallain partnership con l’UniversitÃII, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto ‘Napoli CittÃMusica’, stasera, giovedì 12 settembre, alle 20, alII, si terrà il concerto “in” con la, il sassofonistae, in duplice veste di pianista e direttore, Bruno Persico.