Nuova antenna nel giardino dei Giusti l' azienda rinuncia ai lavori Il Comune | Scelta di buon senso

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Iliad Italia ha ufficialmente comunicato la cessazione del proprio interesse nella prosecuzione deirelativi all'installazione di una stazione radio base in via Ugo Argelli, a Rimini. L'impianto, ubicato presso ildei, dunque non sarà più realizzato in quel sito. La