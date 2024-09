Non ci sono nuovi fondi da parte del Governo per finanziare gli aiuti per l' affitto per le persone in difficoltà economiche Le uniche iniziative sono quelle delle Amministrazioni locali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il cosiddetto bonusha aiutato moltein questi anni nelle spese per la casa. Purtroppo, però, la Legge di Bilancio 2024 non ha stanziatonazionali per il sostegno. Un brutto colpo per tutti coloro che contavano sull’aiuto. Non resta loro che sperare nelleautonome degli entiche stanno cercando di supportare i cittadini più vulnerabili, soprattutto giovani e famiglie a basso reddito, attraverso bonus specifici per la locazione.