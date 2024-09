Napoli | controlli dei carabinieri nel rione Sanità a tutela del cittadino e dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Un servizio straordinario adel consumatore e deida parte deidella compagnia Stella nel. I militari, grazie al prezioso contributo e supporto deidel Nil e del Nas di, hanno controllato diverse attività commerciali. Denunciato il titolare di un supermercato di via. Nel market ihanno trovato un lavoratore in nero. Contestate violazioni amministrative per circa 20mila euro. L’attività è stata sospesa. Denunciata anche la titolare di un bar a piazza S. Eframo Vecchio dove ihanno riscontrato violazioni in materia agroalimentare e sicurezza alimentare come la non conformità igienico-sanitaria della struttura e la mancanza di armadietti spogliatoio per il personale. Non sono mancati iin strada. Su 60 persone identificate erano 45 i pregiudicati.