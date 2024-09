Napoli accoltella compagno di classe il primo giorno di scuola

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Aggressione avvenuta in un istituto paritario al centro di Pompei, indaga la polizia Lite e coltellate ildiin un istituto paritario di Pompei, in provincia di. Un 14enne è stato denunciato per averto un suodicoetaneo alla schiena. L'episodio sì e verificato all'istituto alberghiero di Pompei,