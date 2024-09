Morto a poche ore dal funerale del fratello

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Legati in vita così come nella morte: è la triste vicenda accaduta a Paolo e Pio Pintarelli, due fratelli di Fierozzo ben noti, amati e stimati in tutta la val dei Mocheni, con Pio che è scomparsoore dopo ildelPaolo.Il 9 settembre, a Fierozzo, nella chiesa