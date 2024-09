Mo | Mattarella ' civili vanno trattati con umanità nuovo orrore per ostaggi inermi' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "La tutela della popolazione civile, dei minori, delle donne, dei più fragili, è tema che interpella le coscienze anche a Gaza. Il Medio oriente, terra così ricca di culture e a noi così prossima, continua a essere dilaniato da un conflitto che non riesce a trovare soluzione e che dal 7 ottobre scorso si è riacceso in modo disumano. Ancora una volta a farne le spese sono prevalentemente queiche l'articolo 3, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, espressamente sottrae alla violenza bellica disponendo che sianocon ''". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in un intervento inviato alla Tavola rotonda sul diritto umanitario, organizzata dall'Istituto internazionale di Diritto umanitario di Sanremo.