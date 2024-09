Mo | Idf sotto copertura in ospedale Hebron arrestano uomini feriti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ramallah, 12 set. (Adnkronos) - Le forze israelianesi sono infiltrate nell'die hanno arrestato. Lo riporta il Palestinian Information Center e al Mayadeen, precisando che i militari vestiti da donne civili sono entrati in una struttura medica ad Halhul, a nord di, in Cisgiordania. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, durante il raid sono stati arrestati due palestinesi, ricoverati in; almeno uno di loro è accusato di aver tentato di far esplodere un'autobomba il 13 agosto.