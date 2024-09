Mo | 6 dipendenti dell’Unrwa tra i 18 uccisi in attacco Idf ex scuola a Gaza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 set. (Adnkronos) – L’aereo israeliano di ieri a unanel centro di, utilizzata come rifugio per i palestinesi sfollati, ha ucciso 18 persone. Lo ha dichiarato l’agenzia di protezione civile del territorio gestito da Hamas, mentre l’Onu ha riferito che tra le vittime figurano sei suoi. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, ha affermato che gli attacchi di ieri alla struttura nei dintorni di Nueseirat hanno determinato il più alto numero di vittime tra il suo personale. “Tra le persone uccise c’era il responsabile del rifugioe altri membri del team che forniva assistenza agli sfollati”, ha affermato l’agenzia delle Nazioni Unite su X.