Milan Nainggolan | Manca uno coi cogl*oni se LEAO giocasse con me FAREI QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Radja, ex centrocampista di Roma e Inter tra le altre, ha parlato della situazionee diRadjaè stato intervistato a Gurulandia per parlare die di Rafael. Il centrocampista ex Inter e Roma ha rilasciato dichiarazioni importanti dal punto di vista della critica. LE PAROLE – «? Secon me lo