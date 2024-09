Meloni convince Bucci a candidarsi per la Liguria | È la persona giusta per continuare crescita regione

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il sindaco di Genova è stato convinto dalla premier e da altri leader del centrodestra aper le elezioni regionali in, nonostante i problemi di salute. È stato considerato come l'unico in grado di sconfiggere il candidato del centrosinistra Andrea Orlando L'articoloper la: “È laper” proviene da Il Difforme.