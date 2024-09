Meloni a Zelensky | L’Ucraina potrà continuare a contare su di noi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA – “Caro Volodymyr, continueremo ad essere al vostro fianco. Lo farà l’Italia, anche in qualità di presidenza G7, perché il nostro obiettivo è mettere fine a questa guerra e aiutarenel cammino verso un futuro di pace, libertà e prosperità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, rivolgendosi, in un videomessaggio inviato al Summit of the International Crimea Platform, al presidente ucraino Volodymyr. “Guardare al futuro del– ha proseguito la premier – significa anche pensare alla sua ricostruzione, che va sostenuta anche di concerto con le Istituzioni finanziarie internazionali. Intendiamo fare la nostra parte, e nel 2025 ospiteremo in Italia l’Ukraine Recovery Conference. L’unità è la nostra forza, e il popolo ucrainosu di noi”.