Mario Sechi | Stellantis-Maserati il lato comico della tragedia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Con una brillante mossa di marketing kamikaze,ha inviato ai dipendenti una lettera per offrire la possibilità di acquistare un'auto scontata (il modello più economico costa oltre 80 mila euro). Magnifico, il Partito democratico che fa? Chiede al governo di riferire in aula. Siamo al cortocircuito mentale, gli eredi del Pd non distinguono tra un capo azienda (Carlos Tavares) e un presidente del Consiglio (Giorgia Meloni). Cari compagni, abbiamo una notizia: fanno mestieri diversi. L'episodio da una parte conferma i gravi problemi di management di, dall'altra certifica il declinoculturasinistra, i suoi dirigenti sono passati dai saggi di Valerio Castronovo sulla storia industriale, alla prosa labirintica di Chiara Valerio su Repubblica. L'effetto si vede.