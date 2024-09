Mario Rui verso il Galatasaray | possibile trasferimento last minute

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 12 settembre 2024)Rui potrebbe lasciare il Napoli per approdare al, lo stesso club turco in cui gioca l’ex compagno di squadra Victor Osimhen. A rivelarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attrail suo sito ufficiale. Ilè alla ricerca di un esterno sinistro per rafforzare la squadra e sta trattando con la L'articoloRuiil