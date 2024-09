Marco Bucci | Ho un cancro ma ho scelto di candidarmi per la Liguria Mi ha convinto Meloni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Ho unmetastatico alle ghiandole linfatiche nel collo. Me l'hanno diagnosticato il 30 maggio. Operato il 3 giugno. Mi hanno levato una trentina di linfonodi. Così per cominciare. Come le ho detto, le cure continuano". A raccontarlo, intervistato dal Corriere della Sera, è