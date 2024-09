Marchegiani | Champions League? Inter miglior italiana 2 motivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024)parla della, che partirà prossima settimana. Il commento dell’ex giocatore sull’e le altre italiane. La suavista su Tuttosport. DOPPIA MOTIVAZIONE – Lucaritiene la Beneamata la squadrache più avanti può andare in. Questo il suo parere: «L’è quella che parte con le maggiori chance di andare avanti, chiaro che sarebbe molto importante arrivare tra le prime otto, ma credo per un’sia difficile piazzarsi così in alto. Detto questo l’, per il livello di calcio che ha dimostrato di aver raggiunto e anche per l’esperienza della finale di due anni fa, mi sembra tra le nostre la squadra più competitiva.