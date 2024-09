Manutenzione e pulizia entrambe sconosciute in zona via Serradifalco

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ci troviamo in via Enrico Fermi, più precisamente nel tratto che collega la viacon la Piazza Leonardo Sciascia,semicentrale e salotto buono dove i residenti pagano e anche profumatamente la Tari. Ma questa via sembra dimenticata dalla più minima