Mannheimmer spazientito sbugiarda Parenzo | Boccia? Nessun contraccolpo il governo va benissimo specie FdI video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Anche il placido Mannheimer(e delude)? Basta gossip, non se ne può più. Lo testimonia un sondaggio di oggi: «IlvaFdI non haproblema, anzi». Siamo nel campo tv di La7 e l’assisit lo fornisce Francesco Specchia, ma il goal lo mette a segno il sondaggista Renato Mannheimer che in poche parole – che enucleano argomenti concreti – smonta il clamore mediatico sulla vicenda-Sangiuliano.