Maltempo frana il terreno del monte Pendolo | 20 persone evacuate nel Napoletano Chiusa la statale per Agerola

(Di giovedì 12 settembre 2024) Napoli, 12 settembre 2024 –ildella montagna, diverse strade chiuse e 20nel. È successo questa notte a Gragnano, dove una parete delè parzializzate ceduta a causa del. Acqua, fango e detriti si sono riversati sullapere in diverse strade della zona a causa delle forti piogge. “Invase via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Stradaper. Al momento non si registrano feriti né danni a cose. Le strade sono state temporaneamente interrotte”, si legge in una nota dei carabinieri di Sant'Antonio Abate. Il sindaco del comune di Gragnano ha emesso un'ordinanza di evacuazione a scopo precauzionale per 20, 5 famiglie in tutto, tutte residenti in via Piana e via Sanzano.