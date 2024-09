Magenta 16enni aggrediscono 2 coetanei a sprangate fuori dalla scuola

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Sedriano, hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale nei confronti di tre, residenti nell’hinterland di Milano ed emessa dal Tribunale per i Minorenni del capoluogo meneghino. I tre sono ritenuti responsabili di lesioni personali gravi in concorso. L’episodio risale a gennaio scorso, quando i tre adolescenti hanno brutalmente aggredito duenelle vicinanze di un istituto scolastico di. Un alterco nato per futili motivi è rapidamente degenerato in violenza, con una delle vittime colpita ripetutamente, anche con una spranga di ferro, fino a perdere i sensi e subire il distacco di un dente. tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo