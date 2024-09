L’ultimo video di un corridore prima di morire | si diceva preoccupato è collassato dopo l’arrivo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il runner e tiktoker Caleb Graves è morto appenaaver tagliato il traguardo della mezza maratona ad Anaheim, in California. La prova si è svolta in condizioni di terribile caldo, il giornoil giovane aveva registrato il suo ultimoin cui si: "Non so cosa sta succedendo, ma spero davvero di riuscire a superare la gara domani mattina".