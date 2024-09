Luca Giurato nell’ultima apparizione in tv | “Tornerei a una sola condizione sono stanco di condurre”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2024), scomparso l'11 settembre a 84 anni, è stato per anni uno dei volti noti della televisione italiana. La sua ultimatv risale a gennaio 2019: intervistato da Paola Salluzzi, confessò di esseredi condurre: "Tornerei in tv solo per una rubrica satirica, la chiamerei 'Attenti al matto!'".