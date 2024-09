Lorenzo questo è per te Strage di Paderno lacrime ai funerali | il gesto commovente dei compagni di scuola

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si sono svolti oggi idelle vittime delladi, momenti molto toccanti che hanno toccato profondamente il cuore dei presenti. Durante le celebrazioni si sono vissuti anche attimi di tensione, come quando un uomo ha chiesto all’arcivescovo di Milano Angelo Delpini che stava officiando la messa la parola. “Cardinale, le chiedo tre minuti, ho io la soluzione, per fermare questa emorragia, per chi uccide le donne, bisogna trasformarli in pezzi di ricambio”, sono state le parole dell’uomo. >> Maltempo, arriva la Tempesta Boris: temperature in picchiata, nubifragi, venti fortissimi e neve. Allerta in mezza Italia: la data da segnare L’incidente, pur causando momenti di tensione, non ha distolto l’attenzione dalla solennità dell’evento.