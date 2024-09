Longlegs ha finalmente una data di uscita italiana ecco quando arriverà l’horror dell’anno

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 12 settembre 2024) Rilasciato negli Stati Uniti a luglio, ottenendo fin da subito elogi sia dal pubblico che dalla critica,staarrivando in Italia. Definito da molti come il degno erede de Il silenzio degli innocenti, il film, con protagonosta Maika Monroe e un irriconoscibile Nicolas Cage nei panni di un serial killer, verrà rilasciato nei cinema italiani il 31 ottobre, distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa.