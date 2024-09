LIVE – Olanda-Brasile fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladella. sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Entrambe le squadre non possono più permettersi passi falsi dopo le rispettive sconfitte contro il Belgio e l’Italia. La formazione ‘orange’ punta su due ottimi singolaristi come Botic Van De Zandschulp e Tallon Griekspoor ma anche su un fenomenale doppista come Wesley Koolhof. Situazione simile in casa dei sudamericani, che hanno in Thiago Monteiro e nel giovane Joao Fonseca le loro indiscusse punte di diamante. Non è da meno, tuttavia, anche la collaudata coppia formata da Rafael Matos e dall’ex numero uno del mondo di specialità Marcelo Melo.