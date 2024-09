LIVE – Griekspoor-Monteiro 7-62 0-0 fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro di singolare di Olanda-Brasile, valevole per il Gruppo A della. Subito un confronto da dentro o fuori tra due nazionali che hanno esordito a Bologna con una sconfitta. L’Olanda ha perso dal Belgio consconfitto da Bergs, mentre il Brasile ha perso dall’Italia consconfitto da Arnaldi. L’olandese partirà favorito, ma guai a sottovalutare il brasiliano, che ha dimostrato di poter essere molto pericoloso anche in queste condizioni di gioco. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale.si daranno battaglia sul cemento dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) come secondo match a partire dalle ore 15.00.