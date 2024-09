LIVE Coppa Sabatini 2024 in DIRETTA | fasi finali scoppiettanti il gruppo mette nel mirino i fuggitivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL TEAM RELAY DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 14.20 13:48 125 i km percorsi dal, con la fuga della prima ora ancora in corso che vanta circa due minuti di margine sul plotone. 13:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della. Corsa che entra nel vivo a 75 km dal traguardo. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della, storica classica italiana giunta alla sua 72esima edizione. Competizione che assieme al Giro di Toscana compone la Challenge Memorial Alfredo Martini per una due giorni vissuta interamente tra le strade delle colline toscane. 196,7 km con il via che sarà da Peccioli per una giornata suddivisa in tre parti. La prima, di 37 chilometri, caratterizzata dagli strappi di Legoli, Montefoscoli, Terriccioli e dal Muro di Greta.