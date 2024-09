L’India devastata da 25 anni di Ogm

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mentre in Europa si fa strada la proposta di permettere l’utilizzo in campo agricolo delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), spinte dalle aziende biotech come colture Geneticamente Modificate meno invasive,da 25di Ogm il manifesto.