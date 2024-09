Liguria | Orlando ‘Iv? Rappresentanza centro ci sarà e sarà forte’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Continuiamo la discussione su come darealche ciforte e vedremo in questo passaggio quali saranno le forme migliori di partecipazione”. Così Andrea, a margine della festa de L’Unità di Genova, sul possibile allargamento a Iv della coalizione disinistra in. L'articolociCalcioWeb.