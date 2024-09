Legge Bavaglio De Raho M5s | “Così il governo Meloni limiterà libertà di stampa e diritti dei cittadini”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dalè arrivato il via libera alla ribattezzata norma, che vieterà ai giornalisti di pubblicare il testo delle ordinanze di custodia cautelare. "Così siladi. I media hanno il dovere di informare e il cittadino ha il diritto di essere informato", commenta, in un'intervista a Fanpage.it, Federico Cafiero De, vicepresidente M5s in Commissione Giustizia alla Camera.