Lavoro Istat | il tasso di disoccupazione nel II trim cala al 68%

(Di giovedì 12 settembre 2024) ldinel secondoestre del 2024 è sceso al 6,8%, facendo registrare un calo dello 0,3% rispetto alestre precedente. Lo comunica l’Itsta. Gli occupati aumentano in termini congiunturali di 124 mila unità (+0,5% rispetto al primoestre 2024), a seguito della crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+141 mila, +0,9%) e degli indipendenti (+38 mila, +0,7%) che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine (-55 mila, -1,9%);il numero di disoccupati (-84 mila, -4,6% in tre mesi) e aumenta quello degli inattivi di 15-64 anni (+32 mila, +0,3%). Simile la dinamica per i tassi: quello di occupazione raggiunge il 62,2% (+0,2 punti), quello discende al 6,8% (-0,3 punti) e ildi inattività 15-64 anni è stabile al 33,1%.