L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conferisce a Stantup la stella della legalità

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) - A seguito di un'attenta valutazione, l'ha conferito il rating di una++, che attesta il rispettoe una corretta gestione del proprio business. Roma, 12 settembre 2024 -, azienda salernitana specializzata nello start-up di nuovi fornitori di energia guidata da Giuseppe Dell'Acqua Brunone, ha ottenuto l'attribuzione del Rating di, conferita dall'e del. Si tratta di un importante riconoscimento, che viene dato a quelle aziende che ne facciano richiesta, che nell'anno precedente abbiano dichiarato un fatturato di almeno due milioni di euro ed abbiano dimostrato di operare nel pieno rispetto, in un regime didileale e trasparente e, più in generale, di gestire in modo corretto il proprio business.