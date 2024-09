Latina Incarichi dirigenziali nuove assunzioni e progressioni verticali in Provincia

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Due dirigenti entreranno nell’organigramma delladi. Laè attualmente impegnata nella nuova fase di, che ha già introdotto e continuerà a portarerisorse in diversi settori tecnici e amministrativi. In questo modo, si raggiungerà l’obiettivo stabilito con il nuovo piano di fabbisogno del personale, concepito per accompagnare e sostenere il ritorno L'articoloinTemporeale Quotidiano.