L’arancione sulle labbra è il nuovo rosso | 3 rossetti must-have

(Di giovedì 12 settembre 2024) Con l’arrivo dell’autunno 2024, il mondo della bellezza si tinge di nuovi colori e tendenze, e uno dei protagonisti indiscussi della stagione è il rossetto arancione. Questa tonalità, vibrante e audace, è perfetta per chi vuole osare con un look fresco e originale, capace di illuminare anche le giornate più grigie. Da sfumature calde e terrose a toni accesi e neon,si conferma il colore di punta per ledi quest’autunno. Perché il rossetto arancione? Può sembrare una scelta azzardata, ma il rossetto arancione rivela in realtà alcune caratteristiche della personalità: prima di tutto, una raffinata versatilità;, spesso associato ai colori autunnali come ile il marrone, si adatta perfettamente ai look stagionali, donando una nota di calore che spezza il grigiore dei mesi freddi.