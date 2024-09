L’aggressione della Russia all’Ucraina è fascista e imperialista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 12 settembre 2024) «Le azioni barbariche di Putin sono l’ultimo esempio di una storia molto vecchia e malvagia. Uno dei miei antenati è stato portato via dalla sua casa, ridotto in schiavitù, incatenato su una nave e costretto a lavorare per il profitto di un impero straniero. Sapeva fin troppo bene cosa fosse l’imperialismo. Questo è imperialismo. Questo è fascismo». È stata una conferenza stampa esaltante, grandiosa, ma allo stesso tempo consapevole e pragmatica, quella del ministro degli Esteri britannico David Lammy in Ucraina. Arrivato a Kyjiv con il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, Lammy ha toccato diversi temi centraliguerra e del futuro del Paese, dalle responsabilità del Cremlino alla necessità di continuare ad aiutare l’Ucraina fin quando necessario.