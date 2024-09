Lagarde tassi Bce restano restrittivi finché necessario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Bce "resta determinata ad assicurare il ritorno dell'inflazione all'obiettivo (del 2%, ndr) in modo tempestivo": per questo "manterremo ia livelli sufficientementeper tutto il tempoa questo scopo". Lo ha detto la presidente della Bce Christinedurante la conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo che ha tagliato i. "Non ci impegniamo verso alcun percorso deid'interesse", ha detto. E la Bce rivede leggermente al ribasso le stime di crescita rispetto alle proiezioni di giugno: il Pil crescerà di 0,8% nel 2024, dell'1,3% nel 2025 e dell'1,5% nel 2026, "principalmente per effetto del minore contributo della domanda interna nei prossimi trimestri".