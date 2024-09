La strattona le strappa la collana e scappa

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Stava camminando in via Fantoni (San Siro) in pieno giorno ed è stata aggredita da uno sconosciuto, che le hato laed è fuggito.È successo a mezzogiorno di mercoledì. La vittima è una romena di 60 anni, che ha chiamato lei stessa il 112 per chiedere aiuto. Sul posto è accorsa