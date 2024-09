La staffetta mista azzurra è d’oro agli Europei di ciclismo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) HASSELT (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Italia ha vinto la mednellaelite deglidi, in scena nel Limburgo belga. La squadra, composta da Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Mirco Maestri, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti, si è imposta col tempo di 1h01’43”, precedendo la Germania, argento, e il Belgio, bronzo. Solo sei i team al via: fuori dal podio Polonia, quarta, Ucraina, quinta, e Bulgaria, sesta.Abbondante il vantaggio accumulato nella prima parte di gara dai tre uomini italiani del ct Marco Velo. Brave poi le tre azzurre a contenere la rimonta delle tedesche. Per l’Italia, quindi, in questisono già tre le mede vinte. A questo oro bisogna sommare l’oro e il bronzo di ieri conquistati rispettivamente da Edoardo Affini e da Mattia Cattaneo nella crono individuale maschile elite.