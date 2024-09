La Nuova Orchestra Scarlatti fa scudo attorno a Beatrice Venezi | L’abbiamo scelta noi per il concerto del G7

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ildellain occasione del prossimo G7 a Pompei sarà diretto da. A riferirlo all’ANSA fonti dell’ensemble napoletano, che però sottolineano come l’incarico per la direttrice d’sia stato voluto dalla stessae che il ministero della Cultura non c’entra. Unalegata non solo al prestigio della musicista, «ma anche al fatto chesi è formata nel nostro ambiente artistico e collabora con noi da più di 10 anni». L’imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia l’aveva chiamata in causa a proposito dei conflitti di interesse dei consiglieri dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. La direttrice l’ha denunciata per diffamazione. «È stato naturale pensare aper un’occasione così importante come il G7», affermano dalla