La nuova Commissione Maggioranza Ursula divisa la rivolta dei socialisti | | Popolari pigliatutto

(Di giovedì 12 settembre 2024) La presidente dell’eurogruppo S&D, Iratxe Garcia Perez, la mette giù piatta piatta: "Stiamo negoziando, abbiamo delle richieste che vogliamo siano ascoltate". E così,von der Leyen si è dovuta rassegnare ad aprire quella trattativa che aveva cercato fino all’ultimo di evitare per condurre in porto la sua squadra martedì. In ballo c’è il nome di Raffaele Fitto (FdI) e non si tratta solo di uno schermo. Il nodo è in parte reale, ma in parte è l’alibi per affrontare una questione ben più complessiva e potenzialmente esplosiva. La lacerazione nellache ha rielettoalla presidenza della. È uno scontro di potere, ma anche un confronto tra visioni strategiche opposte.