(Di giovedì 12 settembre 2024) «Grazie ai nostri sforzi diplomatici, alla resistenza del nostro popolo e dei nostri soldati, costringeremo la Russia a confrontarsi con la realtà e con la necessità di ripristinare la giustizia per l’e unaduratura. Circa un centinaio di paesi in tutto il mondo si sono uniti allo sforzo per attuare la Formula. Esorto questi paesi a convincere i loro partner che ancora si astengono dal collaborare con noi, a convincerli che la veranon dovrebbe avere alternative». A dichiararlo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il Quarto SummitPiattaforma di2024, che si è tenuta ieri a Kyjiv con la partecipazione di circa una sessantina di leader internazionali. Il presidente ucraino ha ribadito di voler presentare a breve un nuovo «piano per la» a Joe Biden nel suo prossimo viaggio negli Stati Uniti.