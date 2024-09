La Bce taglia i tassi d’interesse cosa cambia per chi paga le rate del mutuo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per la seconda volta in pochi mesi, la Banca centrale europea ha deciso dire id'interesse: si abbasseranno di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 3,5%. Il motivo è soprattutto che l'inflazione sembra andare verso stabilmente verso il basso. Per chi ha una tasso variabile è una buona notizia: ledovrebbero scendere leggermente.