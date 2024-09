KOSTAS | RAI1 CERCA IL NUOVO MONTALBANO E SI AFFIDA AL TALENTO DI STEFANO FRESI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 12 settembre 2024) Da giovedì 12 settembre in prima serata suarriva la nuova serie tv in quattro serate “” prodotta da Palomar (). La serie, per la regia di Milena Cocozza, prende l’avvio nella Grecia del 2009 doveCharitos, interpretato da, è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Scomodo, ruvido, ma mosso da un profondo senso di giustizia,è il commissario creato da Petros Markaris, sceneggiatore e scrittore di fama internazionale grazie ai romanzi dedicati a questo personaggio d’altri tempi. Un uomo abitudinario, ostile alla tecnologia e con la passione per i vocabolari, dovele risposte più difficili alle verità più nascoste. Tenace, non si perde d’animo anche di fronte ai casi più difficili e porta avanti le indagini con umiltà e intuito investigativo.